Трамп не давит на Украину по "демилитаризации", которой хочет Россия – Reuters

Россия утверждала, что так называемая демилитаризация якобы является одной из целей ее захватнической войны против Украины

Дональд Трамп (Фото: Chris Kleponis/EPA)

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с Украиной о прекращении войны не настаивал на ее демилитаризации, которой требует Россия. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на неназванного высокопоставленного европейского чиновника.

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Журналисты отметили, что Трамп оказывает "огромное давление" на Украину, чтобы она согласилась на мир. И еще до начала переговоров он одобрил многие требования России, например, отказать Украине в членстве в НАТО.

Однако демилитаризация является одним из немногих российских требований, по которым Трамп не давил на Украину, сказал высокопоставленный европейский чиновник.

Он подчеркнул, что Европа хотела бы, чтобы президент США не давил на Украину по этому вопросу и дальше.

Публично выступил против любой демилитаризации Украины и министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Он заявил, что Франция на это не согласится, и хорошо вооруженная Украина станет ключевым элементом будущей системы безопасности.

11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры между США и Украиной. Главным достижением для Украины стало то, что Штаты немедленно возобновляют предоставление военной помощи и обмен разведданными.

На переговорах Украина согласилась на 30-дневную остановку огня. Теперь это зависит от РФ.

Режим тишины заработает, как только Россия даст на него согласие.

На следующей неделе США и Украина начнут обсуждать детали прекращения огня.