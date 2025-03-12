Трамп не тисне на Україну щодо "демілітаризації", якої хоче Росія – Reuters

Росія стверджувала, що так звана демілітаризація нібито є однією із цілей її загарбницької війни проти України

Дональд Трамп (Фото: Chris Kleponis/EPA)

Президент США Дональд Трамп під час переговорів з Україною про припинення війни не наполягав на її демілітаризації, якої вимагає Росія. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на неназваного високопоставленого європейського чиновника.

Журналісти зазначили, що Трамп чинить "величезний тиск" на Україну, щоб вона погодилася на мир. І ще до початку переговорів він схвалив багато вимог Росії, наприклад, відмовити Україні в членстві в НАТО.

Однак демілітаризація є однією з небагатьох російських вимог, щодо яких Трамп не тиснув на Україну, сказав високопоставлений європейський чиновник.

Він наголосив, що Європа хотіла б, щоб президент США не тиснув на Україну у цьому питанні й надалі.

Публічно виступив проти будь-якої демілітаризації України й міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Він заявив, що Франція на це не погодиться, і що добре озброєна Україна стане ключовим елементом майбутньої системи безпеки.

11 березня у Саудівській Аравії пройшли переговори між США й Україною. Головним досягненням для України стало те, що Штати негайно поновлюють надання військової допомоги й обмін розвідданими.

На переговорах Україна погодилась на 30-денне припинення вогню. Тепер це залежить від РФ.

Режим тиші запрацює, щойно Росія дасть на нього згоду.

Наступного тижня США та Україна почнуть обговорювати деталі припинення вогню.