Зеленський про слова Трампа щодо візиту до Білого дому: Не чув про запрошення

Володимир Зеленський і Дональд Трамп (JIM LO SCALZO/ EPA)

Президент Володимир Зеленський не отримував від лідера США Дональда Трампа нового запрошення до Білого дому. Про це він сказав на зустрічі з журналістами 12 березня.

"Я не чув щодо запрошення", – сказав президент.

Він підкреслив, що будь-яка його зустріч з президентом Америки повинна завершуватися позитивним результатом для обох сторін. І реакція суспільств як України, так і США на зустріч двох лідерів є "життєвою".

"Я би дуже хотів, щоб ми мали результат, позитивний результат. Люди дуже довго борються і гідні того, щоб мати світло. Ми все для цього робимо. Я дуже хочу, щоб будь-яка наша зустріч з президентом Америки передусім була позитивна. Для цього треба всім готуватися та попереджати про формат зустрічей", – підкреслив Зеленський.

11 березня після перемовин команд США та України в Саудівській Аравії Трамп заявив, що міг би знову запросити Зеленського до Білого дому.