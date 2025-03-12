Зеленський про слова Трампа щодо візиту до Білого дому: Не чув про запрошення
Президент Володимир Зеленський не отримував від лідера США Дональда Трампа нового запрошення до Білого дому. Про це він сказав на зустрічі з журналістами 12 березня.
"Я не чув щодо запрошення", – сказав президент.
Він підкреслив, що будь-яка його зустріч з президентом Америки повинна завершуватися позитивним результатом для обох сторін. І реакція суспільств як України, так і США на зустріч двох лідерів є "життєвою".
"Я би дуже хотів, щоб ми мали результат, позитивний результат. Люди дуже довго борються і гідні того, щоб мати світло. Ми все для цього робимо. Я дуже хочу, щоб будь-яка наша зустріч з президентом Америки передусім була позитивна. Для цього треба всім готуватися та попереджати про формат зустрічей", – підкреслив Зеленський.
11 березня після перемовин команд США та України в Саудівській Аравії Трамп заявив, що міг би знову запросити Зеленського до Білого дому.
- 11 березня Держсекретар США Рубіо заявив, що найкраще, що може зробити Росія, – погодитися на пропозицію України.
- 12 березня Reuters повідомляло, що Трамп не тисне на Україну щодо "демілітаризації", якої хоче Росія.