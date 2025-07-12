Зеленский провел совещание с Умеровым: говорили о дронах и изменениях насчет США и обороны
Президент Владимир Зеленский обсудил с министром обороны Рустемом Умеровым вопросы беспилотников и изменений относительно отношений с США и оборонной сферы. Сообщение о совещании глава государства опубликовал в своих соцсетях.
"Первое – контрактирование и производство дронов. Поручил контрактовать все доступные объемы приоритетных типов дронов, отдельно работаем с европейскими партнерами по финансированию", – написал президент.
По его словам, в этом году Украина должна выйти на "значительно большие показатели производства и поставки дронов в войска, чем было запланировано".
Также, отметил Зеленский, Украина готовит "нестандартные шаги для поддержки нашей защиты – расширяем географию такой поддержки".
Второй темой были изменения в государственных институциях.
"Украине нужно больше положительной динамики в отношениях с Соединенными Штатами и одновременно нужны новые шаги в управлении сферой обороны нашего государства", – отметил президент.
Он анонсировал, что соответствующие решения будут обнародованы в ближайшее время.
Ранее, 10 июля, Зеленский подтвердил, что рассматривает Умерова на должность посла Украины в Штатах, отметив, что для этого поста нужно выбрать сильного человека, который был бы в контексте усиления государства и поставок оружия.
- Аналитик Климкин заявлял LIGA.net, что Умеров является сильнейшей кандидатурой на пост нового посла Украины в США.
- В то же время Умеров критикуется относительно закупок вооружения его ведомством. В частности, аналитик Бадрак в статье для LIGA.net сообщал, что у Украины есть собственный ЗРК противовоздушной обороны частной разработки, но его серийное производство тормозится из-за позиции Агентства оборонных закупок Минобороны. В ответ в АОЗ заявили, что закупают ПВО и у украинских производителей. Критику о других закупках высказывал и Центр противодействия коррупции, в АОЗ ее отрицают.
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