Зеленский провел совещание с Умеровым: говорили о дронах и изменениях насчет США и обороны

Глава государства анонсировал решения об изменениях в госучреждениях в ближайшее время

Владимир Зеленский и Рустем Умеров (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский обсудил с министром обороны Рустемом Умеровым вопросы беспилотников и изменений относительно отношений с США и оборонной сферы. Сообщение о совещании глава государства опубликовал в своих соцсетях.

"Первое – контрактирование и производство дронов. Поручил контрактовать все доступные объемы приоритетных типов дронов, отдельно работаем с европейскими партнерами по финансированию", – написал президент.

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По его словам, в этом году Украина должна выйти на "значительно большие показатели производства и поставки дронов в войска, чем было запланировано".

Также, отметил Зеленский, Украина готовит "нестандартные шаги для поддержки нашей защиты – расширяем географию такой поддержки".

Второй темой были изменения в государственных институциях.

"Украине нужно больше положительной динамики в отношениях с Соединенными Штатами и одновременно нужны новые шаги в управлении сферой обороны нашего государства", – отметил президент.

Он анонсировал, что соответствующие решения будут обнародованы в ближайшее время.

Ранее, 10 июля, Зеленский подтвердил, что рассматривает Умерова на должность посла Украины в Штатах, отметив, что для этого поста нужно выбрать сильного человека, который был бы в контексте усиления государства и поставок оружия.