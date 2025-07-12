Зеленський провів нараду з Умєровим: говорили про дрони та зміни щодо США й оборони держави

Володимир Зеленський та Рустем Умєров (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський обговорив з міністром оборони Рустемом Умєровим питання безпілотників та змін щодо відносин зі США та оборонної сфери. Допис про нараду глава держави опублікував у своїх соцмережах.

"Перше – контрактування та виробництво дронів. Доручив контрактувати всі доступні обсяги пріоритетних типів дронів, окремо працюємо з європейськими партнерами щодо фінансування", – написав президент.

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За його словами, цьогоріч Україна має вийти на "значно більші показники виробництва та постачання дронів у війська, ніж було заплановано".

Також, зазначив Зеленський, Україна готує "нестандартні кроки для підтримки нашого захисту – розширюємо географію такої підтримки".

Другою темою були зміни в державних інституціях.

"Україні потрібно більше позитивної динаміки у відносинах зі Сполученими Штатами та водночас потрібні нові кроки в управлінні сферою оборони нашої держави", – зазначив президент.

Він анонсував, що відповідні рішення будуть оприлюднені найближчим часом.

Раніше, 10 липня, Зеленський підтвердив, що розглядає Умєрова на посаду посла України у Штатах, зазначивши, що для цього посту потрібно обрати сильну людину, яка була б у контексті посилення держави та постачання зброї.