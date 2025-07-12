Зеленський провів нараду з Умєровим: говорили про дрони та зміни щодо США й оборони держави
Президент Володимир Зеленський обговорив з міністром оборони Рустемом Умєровим питання безпілотників та змін щодо відносин зі США та оборонної сфери. Допис про нараду глава держави опублікував у своїх соцмережах.
"Перше – контрактування та виробництво дронів. Доручив контрактувати всі доступні обсяги пріоритетних типів дронів, окремо працюємо з європейськими партнерами щодо фінансування", – написав президент.
За його словами, цьогоріч Україна має вийти на "значно більші показники виробництва та постачання дронів у війська, ніж було заплановано".
Також, зазначив Зеленський, Україна готує "нестандартні кроки для підтримки нашого захисту – розширюємо географію такої підтримки".
Другою темою були зміни в державних інституціях.
"Україні потрібно більше позитивної динаміки у відносинах зі Сполученими Штатами та водночас потрібні нові кроки в управлінні сферою оборони нашої держави", – зазначив президент.
Він анонсував, що відповідні рішення будуть оприлюднені найближчим часом.
Раніше, 10 липня, Зеленський підтвердив, що розглядає Умєрова на посаду посла України у Штатах, зазначивши, що для цього посту потрібно обрати сильну людину, яка була б у контексті посилення держави та постачання зброї.
- Аналітик Клімкін заявляв LIGA.net, що Умєров є найсильнішою кандидатурою на пост нового посла України в США.
- Водночас Умєров критикується щодо закупівель озброєння його відомством. Зокрема, аналітик Бадрак у статті для LIGA.net повідомляв, що в України є власний ЗРК протиповітряної оборони приватної розробки, але його серійне виробництво гальмується через позицію Агенції оборонних закупівель Міноборони. Натомість в АОЗ відповіли, що закуповують ППО і в українських виробників. Критику щодо інших закупівель висловлювала й організація Центр протидії корупції, в АОЗ її заперечують.
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