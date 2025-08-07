Зеленский: Россия каждые сутки сбрасывает на Украину около 200 управляемых авиабомб
Российская армия каждые сутки сбрасывает около 200 управляемых авиабомб на украинские общины и позиции. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, реагируя на вражеский обстрел Днепропетровской области 6 августа, где погибли четыре человека, среди них – спасатель.
"Ни одна страна мира не справилась бы с таким террором в одиночку, и важно, что Украине помогают. Важно и то, что ни одна украинская община не остается наедине со своими проблемами – всегда получает помощь, всегда получает необходимые решения", – написал глава государства.
Президент добавил, что Украина уже 1261-й день защищается, сохраняет свою независимость и неизменно наносит России удары в ответ на ее террор, на ее войну.
"Российская логистика, российская нефтепереработка, военная экономика – все это вполне справедливо получает ответы от украинцев, от Украины", – отметил Зеленский.
- 1 августа Владимир Зеленский сообщил, что за июль Россия применила против Украины более 5100 управляемых авиационных бомб, более 3800 "шахедов", почти 260 ракет различных типов, из которых 128 – это баллистика.
- Мониторинговая миссия ООН по правам человека сообщала, что Россия убила в июне наибольшее количество гражданских за три года полномасштабного вторжения.
