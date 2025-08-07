Зеленський: Росія кожну добу скидає на Україну близько 200 керованих авіабомб
Російська армія кожну добу скидає близько 200 керованих авіабомб на українські громади та позиції. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, реагуючи на ворожий обстріл Дніпропетровщини 6 серпня, де загинуло четверо людей, серед них – рятувальник.
"Жодна країна світу не впоралась би з таким терором наодинці, і важливо, що Україні допомагають. Важливо й те, що жодна українська громада не залишається наодинці зі своїми проблемами – завжди отримує допомогу, завжди отримує необхідні рішення", – написав глава держави.
Президент додав, що Україна вже 1261-й день захищається, зберігає свою незалежність та незмінно завдає Росії ударів у відповідь на її терор, на її війну.
"Російська логістика, російська нафтопереробка, воєнна економіка – усе це цілком справедливо отримує відповіді від українців, від України", – зазначив Зеленський.
- 1 серпня Володимир Зеленський повідомив, що за липень Росія застосувала проти України понад 5100 керованих авіаційних бомб, більш ніж 3800 "шахедів", майже 260 ракет різних типів, з яких 128 – це балістика.
- Моніторингова місія ООН із прав людини повідомляла, що Росія вбила у червні найбільшу кількість цивільних за три роки повномасштабного вторгнення.
