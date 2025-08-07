Зеленський: Росія кожну добу скидає на Україну близько 200 керованих авіабомб

Президент України зазначив, що тільки за 6 серпня на Дніпропетровщині росіяни вбили чотирьох людей і вісьмох поранили

Наслідки атаки по Дніпропетровщині 6 серпня (Фото: ДСНС)

Російська армія кожну добу скидає близько 200 керованих авіабомб на українські громади та позиції. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, реагуючи на ворожий обстріл Дніпропетровщини 6 серпня, де загинуло четверо людей, серед них – рятувальник.

"Жодна країна світу не впоралась би з таким терором наодинці, і важливо, що Україні допомагають. Важливо й те, що жодна українська громада не залишається наодинці зі своїми проблемами – завжди отримує допомогу, завжди отримує необхідні рішення", – написав глава держави.

Президент додав, що Україна вже 1261-й день захищається, зберігає свою незалежність та незмінно завдає Росії ударів у відповідь на її терор, на її війну.

"Російська логістика, російська нафтопереробка, воєнна економіка – усе це цілком справедливо отримує відповіді від українців, від України", – зазначив Зеленський.