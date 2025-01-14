Зеленский: Россия в Балтике хочет создать проблемы для Европы

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Россия в Балтийском регионе пытается создать проблемы для всех в Европе, в частности, своим "теневым флотом". Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

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Он рассказал, что 14 января Украину посетила спикер парламента Латвии Дайга Миериня. Она вместе с представителем Германии принимала участие во встрече стран НАТО в Балтийском регионе.

"Это еще один регион, в котором четко видно, что Россия вкладывает ресурсы именно в продолжение войны, именно в создание проблем для всех в Европе. Это касается теневого танкерного флота России, также шпионажа за европейскими странами и их инфраструктурой на Балтике, угроз подводной критической инфраструктуре", – отметил президент.

Он также подчеркнул, что не менее опасны и новые угрозы дронов, которые Россия может применить для дестабилизации работы инфраструктурных объектов на континенте. К примеру, аэропортов или электростанций.

"Все мы вместе должны координировать работу ради нашей защиты, ради большей безопасности для наших стран", – отметил Зеленский.

28 декабря 2024 г. глава Центра при СНБО заявил, что атака России на Финляндию и ряд стран НАТО может быть гибридной.

30 декабря командующий армией Латвии заявил, что тотальное нападение России на страны Балтии сейчас полностью исключено.

14 января 2025 г. НАТО запустила миссию на Балтике для защиты подводной инфраструктуры после повреждения кабелей.