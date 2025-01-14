Зеленский: Россия в Балтике хочет создать проблемы для Европы
Россия в Балтийском регионе пытается создать проблемы для всех в Европе, в частности, своим "теневым флотом". Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.
Он рассказал, что 14 января Украину посетила спикер парламента Латвии Дайга Миериня. Она вместе с представителем Германии принимала участие во встрече стран НАТО в Балтийском регионе.
"Это еще один регион, в котором четко видно, что Россия вкладывает ресурсы именно в продолжение войны, именно в создание проблем для всех в Европе. Это касается теневого танкерного флота России, также шпионажа за европейскими странами и их инфраструктурой на Балтике, угроз подводной критической инфраструктуре", – отметил президент.
Он также подчеркнул, что не менее опасны и новые угрозы дронов, которые Россия может применить для дестабилизации работы инфраструктурных объектов на континенте. К примеру, аэропортов или электростанций.
"Все мы вместе должны координировать работу ради нашей защиты, ради большей безопасности для наших стран", – отметил Зеленский.
- 28 декабря 2024 г. глава Центра при СНБО заявил, что атака России на Финляндию и ряд стран НАТО может быть гибридной.
- 30 декабря командующий армией Латвии заявил, что тотальное нападение России на страны Балтии сейчас полностью исключено.
- 14 января 2025 г. НАТО запустила миссию на Балтике для защиты подводной инфраструктуры после повреждения кабелей.