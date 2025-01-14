Зеленський: Росія у Балтиці хоче створити проблеми для Європи
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Росія у Балтійському регіоні намагається створити проблеми для всіх у Європі, зокрема своїм "тіньовим флотом". Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський.

Він розповів, що 14 січня Україну відвідала спікерка парламенту Латвії Дайга Мієріня. Вона разом із представником Німеччини брала участь у зустрічі країн НАТО Балтійського регіону.

"Це ще один регіон, у якому чітко видно, що Росія вкладає ресурси саме у продовження війни, саме у створення проблем для всіх у Європі. Це стосується тіньового танкерного флоту Росії, також шпигунства за європейськими країнами та їхньою інфраструктурою на Балтиці, загроз підводній критичній інфраструктурі", – зазначив президент.

Він також підкреслив, що не менш небезпечні й нові загрози від дронів, які Росія може застосувати для дестабілізації роботи інфраструктурних об’єктів на континенті. Наприклад, аеропортів або електростанцій.

"Всі ми разом маємо координувати роботу заради нашого захисту, заради більшої безпеки для наших країн", – зазначив Зеленський.

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