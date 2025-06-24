Зеленский считает, что вступление Украины в НАТО – взаимовыгодный процесс

Владимир Зеленский и Марк Рютте (Фото: ОП)

Вступление Украины в НАТО – процесс, в котором должны быть заинтересованы обе стороны, ведь украинцы с многолетним опытом противодействия российской агрессии усилят Альянс. Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский в интервью Sky News.

"Когда кто-то говорит, что Украине нужно НАТО, я действительно считаю, что это взаимная возможность и потребность. НАТО нужны украинцы", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что у украинцев есть 10-летний опыт противодействия российской агрессии.

"Это не только поле боя. Это экономика, выживание, банковская система, энергетика, защита объектов жизнеобеспечения. От водоканалов, где речь идет об очистке воды до хранения света и газа в твоей квартире. Все это очень важные вещи", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, такого опыта у стран НАТО нет, поэтому Украина усилит Альянс.

В то же время на вопрос журналиста, когда это может произойти, Зеленский ответил, что "на сегодня это невозможно".