Зеленский считает, что вступление Украины в НАТО – взаимовыгодный процесс
Вступление Украины в НАТО – процесс, в котором должны быть заинтересованы обе стороны, ведь украинцы с многолетним опытом противодействия российской агрессии усилят Альянс. Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский в интервью Sky News.
"Когда кто-то говорит, что Украине нужно НАТО, я действительно считаю, что это взаимная возможность и потребность. НАТО нужны украинцы", – сказал президент.
Зеленский подчеркнул, что у украинцев есть 10-летний опыт противодействия российской агрессии.
"Это не только поле боя. Это экономика, выживание, банковская система, энергетика, защита объектов жизнеобеспечения. От водоканалов, где речь идет об очистке воды до хранения света и газа в твоей квартире. Все это очень важные вещи", – подчеркнул Зеленский.
По его словам, такого опыта у стран НАТО нет, поэтому Украина усилит Альянс.
В то же время на вопрос журналиста, когда это может произойти, Зеленский ответил, что "на сегодня это невозможно".
- В 2024 году на саммите в НАТО в Вашингтоне союзники согласились, что для Украины существует "необратимый путь вступления в НАТО".
- С тех пор генсек НАТО Рютте неоднократно подтверждал, что предложение остается в силе, но никогда не сообщал, когда именно может состояться вступление Украины в Альянс.