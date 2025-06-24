Зеленський вважає, що вступ України до НАТО – взаємовигідний процес

Володимир Зеленський і Марк Рютте (Фото: ОП)

Вступ України до НАТО – це процес, в якому мають бути зацікавлені обидві сторони, адже українці із багаторічним досвідом протидії російській агресії посилять Альянс. Таку думку висловив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News.

"Коли хтось каже, що Україні потрібно НАТО, я дійсно вважаю, що це взаємна можливість і потреба. НАТО потрібні українці", – сказав президент.

Зеленський наголосив, що українці мають 10-річний досвід протидії російській агресії.

"Це не тільки поле бою. Це економіка, виживання, банківська система, енергетика, захист об'єктів життєзабезпечення. Від водоканалів, де йдеться про очищення води до збереження світла та газу у твоїй квартирі. Все це дуже важливі речі", – наголосив Зеленський.

За його словами, такого досвіду у країн НАТО немає, тому Україна посилить Альянс.

Водночас на запитання журналіста коли це може статися, Зеленський відповів, що "на сьогодні це неможливо".