Зеленский заявил, что может не успеть на похороны папы римского: у него ряд заседаний
Президент Владимир Зеленский предположил, что может не успеть на похороны папы римского Франциска. В таком случае Украину будут представлять министр иностранных дел Андрей Сибига и первая леди Елена Зеленская, сказал он журналистам в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
"Если я не буду успевать, Украина будет представлена на достойном уровне. Министр иностранных дел и первая леди будут там присутствовать. Что касается меня, для меня было важно быть здесь", – заявил глава государства.
Как пояснил Зеленский, в пятницу вечером, 25 апреля, у него запланировано несколько военных заседаний. В частности, есть закрытые вопросы по поводу российского удара в ночь на 24 апреля.
"Я не знаю, сколько это будет идти. Если я буду успевать, я обязательно буду присутствовать [на церемонии прощания с папой Франциском], потому что я уже сказал, что это важно для Украины", – отметил украинский президент.
- 21 апреля 2025 года Трамп заявил, что вместе с первой леди Меланией посетит похорон папы римского.
- 22 апреля сообщалось, что президент Зеленский готов встретиться с Трампом в Ватикане.
- 25 апреля Трамп заявил, что "возможно" встретится с украинским президентом.