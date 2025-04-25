Зеленский заявил, что может не успеть на похороны папы римского: у него ряд заседаний

Украинский президент подчеркнул, что если он не успеет на похороны понтифика, Украина все равно будет представлена на уровне главы МИД и первой леди

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА)

Президент Владимир Зеленский предположил, что может не успеть на похороны папы римского Франциска. В таком случае Украину будут представлять министр иностранных дел Андрей Сибига и первая леди Елена Зеленская, сказал он журналистам в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

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"Если я не буду успевать, Украина будет представлена на достойном уровне. Министр иностранных дел и первая леди будут там присутствовать. Что касается меня, для меня было важно быть здесь", – заявил глава государства.

Как пояснил Зеленский, в пятницу вечером, 25 апреля, у него запланировано несколько военных заседаний. В частности, есть закрытые вопросы по поводу российского удара в ночь на 24 апреля.

"Я не знаю, сколько это будет идти. Если я буду успевать, я обязательно буду присутствовать [на церемонии прощания с папой Франциском], потому что я уже сказал, что это важно для Украины", – отметил украинский президент.