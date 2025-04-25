Зеленський заявив, що може не встигнути на похорон папи римського: має низку засідань

Український президент наголосив, що якщо він не встигне на похорон понтифіка, Україна все одно буде представлена на рівні глави МЗС та першої леді

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА)

Президент Володимир Зеленський припустив, що може не встигнути на похорон папи римського Франциска. У такому випадку Україну представлятимуть міністр закордонних справ Андрій Сибіга та перша леді Олена Зеленська, сказав він журналістам у Києві, передає Інтерфакс-Україна.

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"Якщо я не буду встигати, Україна буде представлена на достойному рівні. Міністр закордонних справ і перша леді будуть там присутні. Що стосується мене, для мене було важливо бути тут", – заявив глава держави.

Як пояснив Зеленський, у п'ятницю увечері, 25 квітня, у нього заплановано кілька військових засідань. Зокрема, є закриті питання щодо російського удару в ніч на 24 квітня.

"Я не знаю, скільки це буде йти. Якщо я буду встигати, я обов'язково буду присутній [на церемонії прощання з папою Франциском], тому що я вже сказав, що це важливо для України", – зазначив український президент.

21 квітня 2025 року Трамп заявив, що разом із першою леді Меланією відвідає поховання папи римського.

22 квітня повідомлялося, що президент Зеленський готовий зустрітися із Трампом у Ватикані.

25 квітня Трамп заявив, що "можливо" зустрінеться з українським президентом.