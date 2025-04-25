Зеленський заявив, що може не встигнути на похорон папи римського: має низку засідань
Президент Володимир Зеленський припустив, що може не встигнути на похорон папи римського Франциска. У такому випадку Україну представлятимуть міністр закордонних справ Андрій Сибіга та перша леді Олена Зеленська, сказав він журналістам у Києві, передає Інтерфакс-Україна.
"Якщо я не буду встигати, Україна буде представлена на достойному рівні. Міністр закордонних справ і перша леді будуть там присутні. Що стосується мене, для мене було важливо бути тут", – заявив глава держави.
Як пояснив Зеленський, у п'ятницю увечері, 25 квітня, у нього заплановано кілька військових засідань. Зокрема, є закриті питання щодо російського удару в ніч на 24 квітня.
"Я не знаю, скільки це буде йти. Якщо я буду встигати, я обов'язково буду присутній [на церемонії прощання з папою Франциском], тому що я вже сказав, що це важливо для України", – зазначив український президент.
- 21 квітня 2025 року Трамп заявив, що разом із першою леді Меланією відвідає поховання папи римського.
- 22 квітня повідомлялося, що президент Зеленський готовий зустрітися із Трампом у Ватикані.
- 25 квітня Трамп заявив, що "можливо" зустрінеться з українським президентом.