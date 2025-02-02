Зеленский: Только миротворцев из Европы для безопасности Украины недостаточно
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что размещение европейских миротворческих сил в Украине не может стать единственной гарантией безопасности. Об этом он сказал в интервью Associated Press.
По словам Зеленского, вопрос о миротворческой миссии был поднят на встрече с лидерами Франции Эмманюэлем Макроном и США Дональдом Трампом. Украинский лидер выразил скептицизм по этому вопросу и отметил, что многие вопросы касательно структуры командования, численности этих войск и другого остаются не решенными.
"Я сказал в присутствии двух лидеров, что мы заинтересованы в этом как в части гарантии безопасности, но не как в единственной гарантии безопасности. Этого недостаточно", – сказал он.
Зеленский поинтересовался, кто будет руководить этим контингентом, что иностранные войска будут делать во время российских атак и как будут действовать во время атаки с моря, пересечения сухопутной границы или наступления России.
"Что они будут делать? Каковы их мандаты?" – отметил украинский лидер.
На вопрос, задавал ли он эти вопросы непосредственно Макрону, он сказал, что находится в процессе диалога с ним.
В то же время Зеленский заявил, что считает членство в НАТО "самой дешевой" гарантией безопасности, на которую могли бы пойти союзники. Кроме того, по его словам, это укрепит позиции Трампа в геополитическом плане.
"Это будет сигналом, что не России решать, кому быть в НАТО, а кому нет, а Соединенным Штатам Америки. Я думаю, что это большая победа Трампа", – сказал Зеленский.
К тому же, 800-тысячная армия Украины станет "бонусом" для альянса, считает украинский президент
- 16 января президент Украины отметил, что говорить о численности миротворцев в Украине еще рано. Детали нужно обсудить с США.
- 22 января Зеленский заявил, что в миротворческой миссии должны быть американцы, так как без них, по его словам, никто не рискнет.
- По его словам, после прекращения огня понадобится минимум 200 000 миротворцев из Европы.