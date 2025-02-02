Зеленский: Только миротворцев из Европы для безопасности Украины недостаточно

Владимир Зеленский (скриншот видео интервью)

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что размещение европейских миротворческих сил в Украине не может стать единственной гарантией безопасности. Об этом он сказал в интервью Associated Press.

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По словам Зеленского, вопрос о миротворческой миссии был поднят на встрече с лидерами Франции Эмманюэлем Макроном и США Дональдом Трампом. Украинский лидер выразил скептицизм по этому вопросу и отметил, что многие вопросы касательно структуры командования, численности этих войск и другого остаются не решенными.

"Я сказал в присутствии двух лидеров, что мы заинтересованы в этом как в части гарантии безопасности, но не как в единственной гарантии безопасности. Этого недостаточно", – сказал он.

Зеленский поинтересовался, кто будет руководить этим контингентом, что иностранные войска будут делать во время российских атак и как будут действовать во время атаки с моря, пересечения сухопутной границы или наступления России.

"Что они будут делать? Каковы их мандаты?" – отметил украинский лидер.

На вопрос, задавал ли он эти вопросы непосредственно Макрону, он сказал, что находится в процессе диалога с ним.

В то же время Зеленский заявил, что считает членство в НАТО "самой дешевой" гарантией безопасности, на которую могли бы пойти союзники. Кроме того, по его словам, это укрепит позиции Трампа в геополитическом плане.

"Это будет сигналом, что не России решать, кому быть в НАТО, а кому нет, а Соединенным Штатам Америки. Я думаю, что это большая победа Трампа", – сказал Зеленский.

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