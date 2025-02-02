Зеленський: Самих лише миротворців із Європи для безпеки України недостатньо
Президент Володимир Зеленський наголосив, що розміщення європейських миротворчих сил в Україні не може стати єдиною гарантією безпеки. Про це він сказав в інтерв'ю Associated Press.
За словами Зеленського, питання про миротворчу місію було порушено на зустрічі з лідерами Франції Емманюелем Макроном і США Дональдом Трампом. Український лідер висловив скептицизм з цього питання та зазначив, що багато питань щодо структури командування, чисельності цих військ та іншого залишаються не вирішеними.
"Я сказав у присутності двох лідерів, що ми зацікавлені в цьому як частині гарантії безпеки, але не як у єдиній гарантії безпеки. Цього недостатньо", – сказав він.
Зеленський поцікавився, хто керуватиме цим контингентом, що іноземні війська робитимуть під час російських атак і як діятимуть під час атаки з моря, перетину сухопутного кордону чи наступу Росії.
"Що вони робитимуть? Які їхні мандати?" – зазначив український лідер.
На запитання, чи він запитував безпосередньо Макрона, він сказав, що перебуває в процесі діалогу з ним.
Водночас Зеленський заявив, що вважає членство в НАТО "найдешевшою" гарантією безпеки, на яку могли б піти союзники. Окрім того, за його словами, це зміцнить позиції Трампа у геополітичному плані.
"Це буде сигналом, що не Росії вирішувати, кому бути в НАТО, а кому ні, а Сполученим Штатам Америки. Я гадаю, що це велика перемога Трампа", – сказав Зеленський.
До того ж 800-тисячна армія України стане "бонусом" для альянсу, вважає український президент.
- 16 січня президент України зазначив, що говорити про чисельність миротворців в Україні ще зарано. Деталі слід обговорити зі США.
- 22 січня Зеленський заявив, що у миротворчій місії мають бути американці, оскільки без них, за його словами, ніхто не ризикне.
- За його словами, після припинення вогню знадобиться щонайменше 200 000 миротворців з Європи.