Зеленский уволил Машовца с должности заместителя главы ОП

Роман Машовец работал заместителем руководителя ОП более четырех лет

Роман Машовец (Фото: ОП)

В понедельник, 30 декабря, президент Владимир Зеленский уволил заместителя главы Офиса президента. Соответствующий указ опубликован на сайте ОП.

"Уволить Машовца Романа Васильевича с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины", – говорится в указе №889/2024.

Машовец – украинский политик и общественный деятель, ветеран военной разведки и специального назначения, военно-политический обозреватель. С апреля 2020 г. он занимал должность заместителя председателя ОП.

Ранее в этот же день Зеленский уволил председателей Киевской и Полтавской областных военных администраций.

8 сентября 2024 года назначил двух новых заместителей главы Офиса президента.

29 ноября Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса президента полковника Павла Палису.