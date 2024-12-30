Зеленский уволил Машовца с должности заместителя главы ОП
В понедельник, 30 декабря, президент Владимир Зеленский уволил заместителя главы Офиса президента. Соответствующий указ опубликован на сайте ОП.
"Уволить Машовца Романа Васильевича с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины", – говорится в указе №889/2024.
Машовец – украинский политик и общественный деятель, ветеран военной разведки и специального назначения, военно-политический обозреватель. С апреля 2020 г. он занимал должность заместителя председателя ОП.
Ранее в этот же день Зеленский уволил председателей Киевской и Полтавской областных военных администраций.
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