Зеленський звільнив Машовця з посади заступника глави ОП

Роман Машовець (Фото: ОП)

У понеділок, 30 грудня, президент Володимир Зеленський звільнив заступника глави Офісу президента. Відповідний указ опублікований на сайті ОП.

"Звільнити Машовця Романа Васильовича з посади заступника керівника Офісу президента України", – йдеться в указі №889/2024.

Машовець – український політик і громадський діяч, ветеран воєнної розвідки й спеціального призначення, військово-політичний оглядач. З квітня 2020 року він обіймав посаду заступника голови ОП.

В Офісі президента Машовець відповідав за координацію роботи в оборонній сфері.

Раніше цього самого дня Зеленський звільнив голів Київської та Полтавської обласних військових адміністрацій.

8 вересня 2024 року президент призначив двох нових заступників очільника ОП.

29 листопада Зеленський призначив заступником керівника Офісу президента полковника Павла Палісу.