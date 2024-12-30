Зеленський звільнив Машовця з посади заступника глави ОП
У понеділок, 30 грудня, президент Володимир Зеленський звільнив заступника глави Офісу президента. Відповідний указ опублікований на сайті ОП.
"Звільнити Машовця Романа Васильовича з посади заступника керівника Офісу президента України", – йдеться в указі №889/2024.
Машовець – український політик і громадський діяч, ветеран воєнної розвідки й спеціального призначення, військово-політичний оглядач. З квітня 2020 року він обіймав посаду заступника голови ОП.
В Офісі президента Машовець відповідав за координацію роботи в оборонній сфері.
Раніше цього самого дня Зеленський звільнив голів Київської та Полтавської обласних військових адміністрацій.
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