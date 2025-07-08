Зеленский включил новоизбранного генпрокурора в состав Ставки
Президент Владимир Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего – в нее вошел новый генеральный прокурор Руслан Кравченко. Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства.
Нового главу Офиса генпрокурора ввели в персональный состав ставки 8 июля.
Верховная Рада назначила Кравченко генпрокурором 17 июня, 21 числа Зеленский назначил чиновника на должность, а через два дня тот начал работу.
В прошлом Кравченко вел дело президента-беглеца Виктора Януковича в процессе о госизмене, за это его заочно "арестовал" российский суд. Также правоохранитель проводил фиксацию и расследование военных преступлений россиян в Буче как руководитель местной окружной прокуратуры, которую возглавил в 2021-м.
До назначения генпрокурором полгода был главой налоговой.
- В то же время Кравченко критикуется частью гражданского общества, поскольку он не смог пройти отбор в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, а конкурсная комиссия на должность директора Национального антикоррупционного бюро признала чиновника "недобропорядочным". В частности, такую критику высказывал LIGA.net глава Центра противодействия коррупции Шабунин.
- Предыдущий генпрокурор Костин ушел в отставку из-за скандала с фейковыми инвалидностями прокуроров, однако через полгода стал послом в Нидерландах и ОЗХО. До этого назначения президент заявлял, что чиновник должен понести политическую ответственность.