Зеленский включил новоизбранного генпрокурора в состав Ставки

Руслан Кравченко (Фото: Facebook чиновника)

Президент Владимир Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего – в нее вошел новый генеральный прокурор Руслан Кравченко. Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства.

Нового главу Офиса генпрокурора ввели в персональный состав ставки 8 июля.

Верховная Рада назначила Кравченко генпрокурором 17 июня, 21 числа Зеленский назначил чиновника на должность, а через два дня тот начал работу.

В прошлом Кравченко вел дело президента-беглеца Виктора Януковича в процессе о госизмене, за это его заочно "арестовал" российский суд. Также правоохранитель проводил фиксацию и расследование военных преступлений россиян в Буче как руководитель местной окружной прокуратуры, которую возглавил в 2021-м.

До назначения генпрокурором полгода был главой налоговой.