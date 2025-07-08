Зеленский включил новоизбранного генпрокурора в состав Ставки
Руслан Кравченко (Фото: Facebook чиновника)

Президент Владимир Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего – в нее вошел новый генеральный прокурор Руслан Кравченко. Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства.

Нового главу Офиса генпрокурора ввели в персональный состав ставки 8 июля.

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Верховная Рада назначила Кравченко генпрокурором 17 июня, 21 числа Зеленский назначил чиновника на должность, а через два дня тот начал работу.

В прошлом Кравченко вел дело президента-беглеца Виктора Януковича в процессе о госизмене, за это его заочно "арестовал" российский суд. Также правоохранитель проводил фиксацию и расследование военных преступлений россиян в Буче как руководитель местной окружной прокуратуры, которую возглавил в 2021-м.

До назначения генпрокурором полгода был главой налоговой.

  • В то же время Кравченко критикуется частью гражданского общества, поскольку он не смог пройти отбор в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, а конкурсная комиссия на должность директора Национального антикоррупционного бюро признала чиновника "недобропорядочным". В частности, такую критику высказывал LIGA.net  глава Центра противодействия коррупции Шабунин.
  • Предыдущий генпрокурор Костин ушел в отставку из-за скандала с фейковыми инвалидностями прокуроров, однако через полгода стал послом в Нидерландах и ОЗХО. До этого назначения президент заявлял, что чиновник должен понести политическую ответственность.
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