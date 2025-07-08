Зеленський увів новообраного генпрокурора до складу Ставки

Руслан Кравченко (Фото: Facebook посадовця)

Президент Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача – до неї увійшов новий генеральний прокурор Руслан Кравченко. Відповідний указ було опубліковано на сайті глави держави.

Нового очільника Офісу генпрокурора ввели до персонального складу ставки 8 липня.

Верховна Рада призначила Кравченка генпрокурором 17 червня, 21 числа Зеленський призначив чиновника на посаду, а за два дні той розпочав роботу.

У минулому Кравченко вів справу президента-утікача Віктора Януковича у процесі про держзраду, за це його заочно "арештував" російський суд. Також правоохоронець проводив фіксацію та розслідування воєнних злочинів росіян у Бучі як керівник місцевої окружної прокуратури, яку очолив у 2021-му.

До призначення генпрокурором пів року був главою податкової.