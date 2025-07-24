Зеленский включил Свириденко в состав Ставки главнокомандующего.
Президент Украины Володимир Зеленський изменил состав ставки главнокомандующего. В нее вошла премьер-министр. Юлия Свириденко, говорится в указе, опубликованном на сайте Офиса президента.
Также Зеленский утвердил координатором штаба секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова.
Также глава государства утвердил в личном составе ставки Верховного главнокомандующего следующие лица:
← Михаил Федоров – первый вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации Украины;
← Денис Шмыгаль – министр обороны Украины;
В то же время, бывший министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина и бывшего секретаря СНБО Александра Литвиненко президент исключил из состава Ставки.
- 17 июля Совет проголосовала за новое правительство в Украине. За утверждение пакета из 13 министров проголосовали 253 депутата. Часть политиков потеряла свои должности, а другая часть – либо сохранила старые, либо получила новые.
- Новым министром обороны стал Денис Шмыгаль, назначена премьер-министром Юлию Свириденко, а Рустем Умеров стал секретарем СНБО.
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