Зеленский включил Свириденко в состав Ставки главнокомандующего.

Володимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Украины Володимир Зеленський изменил состав ставки главнокомандующего. В нее вошла премьер-министр. Юлия Свириденко, говорится в указе, опубликованном на сайте Офиса президента.

Также Зеленский утвердил координатором штаба секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова.

Также глава государства утвердил в личном составе ставки Верховного главнокомандующего следующие лица:

← Михаил Федоров – первый вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации Украины;

← Денис Шмыгаль – министр обороны Украины;

В то же время, бывший министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина и бывшего секретаря СНБО Александра Литвиненко президент исключил из состава Ставки.