Зеленський ввів Свириденко до Ставки головнокомандувача

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки головнокомандувача. До неї увійшла премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, йдеться в указі, опублікованому на сайті Офісу президента.

Також Зеленський затвердив координатором Ставки секретаря Ради нацбезпеки й оборони Рустема Умєрова.

Також глава держави затвердив у персональному складі Ставки Верховного головнокомандувача таких осіб:

← Михайло Федоров – перший віцепрем’єр-міністр України – міністр цифрової трансформації України;

← Денис Шмигаль – міністр оборони України;

Водночас ексміністра з питань стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна та екссекретаря РНБО Олександра Литвиненка президент вивів зі складу Ставки.