Зеленський ввів Свириденко до Ставки головнокомандувача
Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки головнокомандувача. До неї увійшла премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, йдеться в указі, опублікованому на сайті Офісу президента.
Також Зеленський затвердив координатором Ставки секретаря Ради нацбезпеки й оборони Рустема Умєрова.
Також глава держави затвердив у персональному складі Ставки Верховного головнокомандувача таких осіб:
← Михайло Федоров – перший віцепрем’єр-міністр України – міністр цифрової трансформації України;
← Денис Шмигаль – міністр оборони України;
Водночас ексміністра з питань стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна та екссекретаря РНБО Олександра Литвиненка президент вивів зі складу Ставки.
- 17 липня Рада проголосувала за новий уряд в Україні. Призначення пакета з 13 міністрів підтримали 253 нардепи. Частина політиків втратила свої посади, а ще частина – або зберігла старі, або отримала нові.
- Новим міністром оборони став Денис Шмигаль, прем'єркою призначено Юлію Свириденко, а Рустем Умєров став секретарем РНБО.
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