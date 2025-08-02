Зеленский встретился с Усиком: говорили об усилении позиций Украины в мире
Президент Владимир Зеленский провел встречу с абсолютным чемпионом мира, боксером Александром Усиком. Об этом сообщил Офис президента.
"Сегодня все мы стремимся, чтобы голос Украины в мире был сильным и влиятельным, чтобы всюду на земле об истории украинской борьбы за жизнь знало как можно больше людей", — заявил Зеленский.
По его словам, это возможно, когда на международной арене к усилиям политиков и дипломатов приобщаются легенды Украины, известные в каждом уголке планеты. Одним из таких является Усик. Зеленский рассказал, что говорил с боксером именно об этом.
"О том, как усилить наши позиции, в частности в США, как не дать миру забыть о преступлениях России, как напоминать о ежедневных испытаниях украинского народа и ту отвагу, которую украинцы и украинки демонстрируют более 1256 дней войны", — подчеркнул глава государства.
Отдельно обсудили популяризацию здорового образа жизни среди молодежи, а также поддержку и мотивацию детей, которые активно занимаются спортом.
- В ночь на 20 июля Усик выиграл бой-реванш с Даниэлем Дюбуа. После боя украинский боксер заявил, что еще не определился со следующим соперником.
- Зеленский, Шмыгаль, Ермак, Стефанчук и другие политики поздравили украинца с победой.
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