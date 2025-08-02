Зеленський зустрівся з Усиком: говорили про посилення позицій України у світі
Президент Володимир Зеленський провів зустріч з абсолютним чемпіоном світу, боксером Олександром Усиком. Про це повідомив Офіс президента.
"Сьогодні всі ми прагнемо, щоб голос України у світі був сильним і впливовим, щоб усюди на землі про історію української боротьби за життя знало якомога більше людей", – заявив Зеленський.
За його словами, це можливо, коли на міжнародній арені до зусиль політиків і дипломатів долучаються легенди України, відомі в кожному куточку планети. Одним із таких є Усик. Зеленський розповів, що говорив з боксером саме про це.
"Про те, як посилити наші позиції, зокрема в США, як не дати світу забути про злочини Росії, як нагадувати про щоденні випробування українського народу й ту відвагу, яку українці та українки демонструють понад 1256 днів війни", – наголосив глава держави.
Окремо обговорили популяризацію здорового способу життя серед молоді, а також підтримку й мотивацію дітей, які активно займаються спортом.
- У ніч проти 20 липня Усик виграв бій-реванш з Даніелем Дюбуа. Після бою український боксер заявив, що ще не визначився з наступним суперником.
- Зеленський, Шмигаль, Єрмак, Стефанчук та інші політики привітали українця з перемогою.
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