Зеленський зустрівся з Усиком: говорили про посилення позицій України у світі
Зустріч (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з абсолютним чемпіоном світу, боксером Олександром Усиком. Про це повідомив Офіс президента.

"Сьогодні всі ми прагнемо, щоб голос України у світі був сильним і впливовим, щоб усюди на землі про історію української боротьби за життя знало якомога більше людей", – заявив Зеленський.

За його словами, це можливо, коли на міжнародній арені до зусиль політиків і дипломатів долучаються легенди України, відомі в кожному куточку планети. Одним із таких є Усик. Зеленський розповів, що говорив з боксером саме про це.

"Про те, як посилити наші позиції, зокрема в США, як не дати світу забути про злочини Росії, як нагадувати про щоденні випробування українського народу й ту відвагу, яку українці та українки демонструють понад 1256 днів війни", – наголосив глава держави.

Окремо обговорили популяризацію здорового способу життя серед молоді, а також підтримку й мотивацію дітей, які активно займаються спортом.

Зеленський зустрівся з Усиком: говорили про посилення позицій України у світі
Фото: Офіс президента
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