Зеленский встретился в Риме с папой Львом XIV: обсудили переговоры, пленных и возвращение детей
Президент Владимир Зеленский 9 декабря встретился в Риме с папой римским Львом XIV в его резиденции в Кастель-Гандольфо. Об этом сообщили в Ватикане.
В заявлении пресс-службы сказано, что встреча прошла "в теплой атмосфере". В ходе переговоров папа римский подтвердил важность постоянного диалога и вновь акцентировал на своей "горячей надежде" на то, что дипломатические усилия в итоге приведут к справедливому и прочному миру в Украине.
Папа римский подтвердил готовность Ватикана принять у себя Украину и Россию для возможных переговоров.
Зеленский и Лев XIV также обсудили вопрос военнопленных и призвали к обеспечению безопасного возвращения украинских детей в семьи. Аналогичные темы были обсуждены и во время встречи пять месяцев назад, отметили в пресс-службе Ватикана.
По итогам встречи президент обратился к журналистам, поблагодарив Льва XIV за аудиенцию и поддержку, особенно в вопросе возвращения украинских детей.
- 8 декабря Зеленский прилетел в Британию, где его встретил Залужный. Туда же прибыли Макрон и Мерц. В Лондоне состоялась встреча лидеров, президент поделился ее итогами.
- Зеленский подтвердил, что возвращение украинских детей и всех пленных есть в мирном плане.
