Зеленский встретился в Риме с папой Львом XIV: обсудили переговоры, пленных и возвращение детей

Папа римский подтвердил готовность принять в Ватикане переговоры Украины и России о мире

Папа Лев XIV и Владимир Зеленский (Фото: Vatican Media)

Президент Владимир Зеленский 9 декабря встретился в Риме с папой римским Львом XIV в его резиденции в Кастель-Гандольфо. Об этом сообщили в Ватикане.

В заявлении пресс-службы сказано, что встреча прошла "в теплой атмосфере". В ходе переговоров папа римский подтвердил важность постоянного диалога и вновь акцентировал на своей "горячей надежде" на то, что дипломатические усилия в итоге приведут к справедливому и прочному миру в Украине.

Папа римский подтвердил готовность Ватикана принять у себя Украину и Россию для возможных переговоров.

Зеленский и Лев XIV также обсудили вопрос военнопленных и призвали к обеспечению безопасного возвращения украинских детей в семьи. Аналогичные темы были обсуждены и во время встречи пять месяцев назад, отметили в пресс-службе Ватикана.

По итогам встречи президент обратился к журналистам, поблагодарив Льва XIV за аудиенцию и поддержку, особенно в вопросе возвращения украинских детей.

Делегация Украины в Ватикане (Фото: EPA/VATICAN MEDIA)

Зеленский и папа римский (Фото: EPA/MASSIMO PERCOSSI)