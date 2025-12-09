Зеленський зустрівся в Римі з папою Левом XIV: обговорили переговори, полонених і повернення дітей
Президент Володимир Зеленський 9 грудня зустрівся в Римі з папою римським Левом XIV у його резиденції в Кастель-Гандольфо. Про це повідомили у Ватикані.
У заяві пресслужби йдеться, що зустріч відбулася "в теплій атмосфері". Під час переговорів папа римський підтвердив важливість постійного діалогу і знову наголосив на своїй "палкій надії" на те, що дипломатичні зусилля зрештою приведуть до справедливого і міцного миру в Україні.
Папа римський підтвердив готовність Ватикану прийняти у себе Україну і Росію для можливих переговорів.
Зеленський і Лев XIV також обговорили питання військовополонених і закликали до забезпечення безпечного повернення українських дітей у сім'ї. Аналогічні теми було обговорено і під час зустрічі п'ять місяців тому, зазначили у пресслужбі Ватикану.
За підсумками зустрічі президент звернувся до журналістів, подякувавши Леву XIV за аудієнцію і підтримку, особливо в питанні повернення українських дітей.
- 8 грудня Зеленський прилетів до Британії, де його зустрів Залужний. Туди ж прибули Макрон і Мерц. У Лондоні відбулася зустріч лідерів, президент поділився її підсумками.
- Зеленський підтвердив, що повернення українських дітей і всіх полонених є в мирному плані.
