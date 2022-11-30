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Зеленский – американцам: Нужно беспокоиться не о ядерном ударе Путина, а о его экспансии

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2022, 19:49
Зеленский – американцам: Нужно беспокоиться не о ядерном ударе Путина, а о его экспансии - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот видео)

Президент Владимир Зеленский заявил, что странам Запада стоит беспокоиться не о ядерном ударе со стороны российского диктатора Владимира Путина, а о его возможной экспансии. Об этом Зеленский сказал в комментарии по видеосвязи на саммите The New York Times DealBook, передает NYT.

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Зеленский сказал, что риск того, что Путин применит ядерное оружие, не был его самым большим страхом и не должен быть самым большим страхом Запада.

"Я не думаю, что он применит ядерное оружие. Это мое мнение", – сказал Зеленский.

По его словам, западные демократии должны быть в большей мере обеспокоены экспансионистскими военными амбициями Путина.

Как отметил Зеленский, если российским войскам удастся завоевать часть Украины, следующими могут стать другие соседние демократии.

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Наталія Медведєва
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Владимир Зеленский война владимир путин ядерное оружие
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