Зеленский анонсировал встречи с лидерами Великобритании, Франции, Италии и Германии
Президент Владимир Зеленский в ближайшее время проведет ряд встреч с лидерами европейских стран. Об этом стало известно на брифинге главы государства с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в Дубровнике.
Зеленский рассказал, что проведет переговоры с лидерами Великобритании, Франции, Италии, Германии в каждой из стран.
"В течение суток начну переговоры с ключевыми партнерами, от которых зависит военный компонент нашего усиления", – сказал президент.
Он добавил, что проведет переговоры с каждым из четырех лидеров, а затем, как планировалось, представит План победы всем партнерам во время встречи в формате "Рамштайн".
Зеленский убежден, что именно на заседании в формате "Рамштайн" лучше всего скоординировать со всеми партнерами реализацию конкретного содержания Плана победы, прежде всего военных пунктов, усиливающих Украину на поле боя.
- 26 сентября Байден объявил, что созывает заседание "Рамштайн-25" на уровне лидеров стран. Оно должно было состояться 12 октября.
- 5 октября президент Зеленский сообщил, что на заседании обсудят План победы и реальные шаги к завершению войны. Но до этого План будет дополнен военными и правительством.
- 9 октября Зеленский заявил, что заседание "Рамштайн" будет перенесено на другую дату из-за урагана в США.