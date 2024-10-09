Зеленский анонсировал встречи с лидерами Великобритании, Франции, Италии и Германии

После встреч с лидерами стран Владимир Зеленский представит План победы всем партнерам на встрече в формате "Рамштайн"

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в ближайшее время проведет ряд встреч с лидерами европейских стран. Об этом стало известно на брифинге главы государства с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в Дубровнике.

Зеленский рассказал, что проведет переговоры с лидерами Великобритании, Франции, Италии, Германии в каждой из стран.

"В течение суток начну переговоры с ключевыми партнерами, от которых зависит военный компонент нашего усиления", – сказал президент.

Он добавил, что проведет переговоры с каждым из четырех лидеров, а затем, как планировалось, представит План победы всем партнерам во время встречи в формате "Рамштайн".

Зеленский убежден, что именно на заседании в формате "Рамштайн" лучше всего скоординировать со всеми партнерами реализацию конкретного содержания Плана победы, прежде всего военных пунктов, усиливающих Украину на поле боя.