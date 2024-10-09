Зеленський анонсував зустрічі з лідерами Британії, Франції, Італії та Німеччини
Президент Володимир Зеленський найближчим часом проведе низку зустрічей із лідерами європейських країн. Про це стало відомо на брифінгу глави держави з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем у Дубровнику.
Зеленський розповів, що проведе переговори з лідерами Великої Британії, Франції, Італії, Німеччини в кожній із країн.
"Упродовж доби почну перемовини з ключовими партнерами, від яких залежить військовий компонент нашого посилення", – сказав президент.
Він додав, що проведе переговори з кожним із чотирьох лідерів, а потім, як і планувалося, представить План перемоги всім партнерам під час зустрічі у форматі "Рамштайн".
Зеленський висловив переконання, що саме на засіданні у форматі Рамштайн найкраще скоординувати з усіма партнерами реалізацію конкретного змісту Плану перемоги, насамперед військових пунктів, що посилюють Україну на полі бою.
- 26 вересня Байден оголосив, що скликає засідання "Рамштайн-25" на рівні лідерів країн. Воно мало відбутися 12 жовтня.
- 5 жовтня президент Зеленський повідомив, що на засіданні обговорять План перемоги та реальні кроки до завершення війни. Але перед цим План буде доповнено військовими та урядом.
- 9 жовтня Зеленський заявив, що засідання "Рамштайн" перенесуть на іншу дату через ураган у США.