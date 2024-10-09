Зеленський анонсував зустрічі з лідерами Британії, Франції, Італії та Німеччини

Після зустрічей із лідерами країн Володимир Зеленський представить План перемоги всім партнерам на зустрічі у форматі "Рамштайн"

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський найближчим часом проведе низку зустрічей із лідерами європейських країн. Про це стало відомо на брифінгу глави держави з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем у Дубровнику.

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Зеленський розповів, що проведе переговори з лідерами Великої Британії, Франції, Італії, Німеччини в кожній із країн.

"Упродовж доби почну перемовини з ключовими партнерами, від яких залежить військовий компонент нашого посилення", – сказав президент.

Він додав, що проведе переговори з кожним із чотирьох лідерів, а потім, як і планувалося, представить План перемоги всім партнерам під час зустрічі у форматі "Рамштайн".

Зеленський висловив переконання, що саме на засіданні у форматі Рамштайн найкраще скоординувати з усіма партнерами реалізацію конкретного змісту Плану перемоги, насамперед військових пунктів, що посилюють Україну на полі бою.