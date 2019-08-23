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Зеленский будет советоваться с волонтерами

Зеленский будет советоваться с волонтерами - Фото
Владимир Зеленский на форуме волонтеров (Фото: Повернись живим/Facebook)
23.08.2019, 11:53

Президент анонсировал создание при ОП совета волонтеров

При Офисе президента будет создан совет волонтеров. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, выступая на ІІ международном форуме волонтеров и ветеранов "Там где мы, там - Украина".

"При Офисе президента Украины создается Совет волонтеров, будет назначен уполномоченный по вопросам волонтеров", - заявил президент.

Так же Зеленский пообещал, что, несмотря на объединение комитетов Верховной Рады, их функционал сохранится. Президент заявил, что новый созыв Верховной Рады будет делать "все необходимое для защиты прав" волонтеров и "все необходимые законы обязательно будут приняты".

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Владимир Зеленский форум волонтеров
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