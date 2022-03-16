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Зеленский чиновникам и пропагандистам РФ: Если не выступите против войны, лишитесь всего

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2022, 02:22
Зеленский чиновникам и пропагандистам РФ: Если не выступите против войны, лишитесь всего - Фото
Владимир Зеленский (скриншот видео)

Президент Владимир Зеленский призвал российских чиновников и пропагандистов выступать против войны с Украиной, иначе они лишаться всего, на что зарабатывали долгие годы. Об этом он сказал в видеообращении по итогам 15 марта.

"Хочу сказать прямо всем чиновникам Российской Федерации, всем, кто имеет отношение к действующей власти: если вы останетесь на должностях, если вы не выступите против войны, международное сообщество лишит вас всего. Всего, что вы заработали за долгие годы", – подчеркнул он.

По словам украинского лидера, аналогичный исход ожидает и российских пропагандистов. Он добавил, что подвергается большему риску тот, кто продолжает работать пропагандистом, а не покидает свою должность.

Зеленский призвал представителей "четвертой ветви власти" увольняться. Потому что гораздо рискованнее получить санкции и международный трибунал "за пропаганду агрессивной войны, за оправдание военных преступлений". 

Президент подчеркнул, что несколько месяцев без работы будут для российских пропагандистов лучшим исходом, чем пожизненное международное преследование.

Яна Катасонова
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Владимир Зеленский война пропаганда чиновник пропагандист
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