Зеленский чиновникам и пропагандистам РФ: Если не выступите против войны, лишитесь всего
Президент Владимир Зеленский призвал российских чиновников и пропагандистов выступать против войны с Украиной, иначе они лишаться всего, на что зарабатывали долгие годы. Об этом он сказал в видеообращении по итогам 15 марта.
"Хочу сказать прямо всем чиновникам Российской Федерации, всем, кто имеет отношение к действующей власти: если вы останетесь на должностях, если вы не выступите против войны, международное сообщество лишит вас всего. Всего, что вы заработали за долгие годы", – подчеркнул он.
По словам украинского лидера, аналогичный исход ожидает и российских пропагандистов. Он добавил, что подвергается большему риску тот, кто продолжает работать пропагандистом, а не покидает свою должность.
Зеленский призвал представителей "четвертой ветви власти" увольняться. Потому что гораздо рискованнее получить санкции и международный трибунал "за пропаганду агрессивной войны, за оправдание военных преступлений".
Президент подчеркнул, что несколько месяцев без работы будут для российских пропагандистов лучшим исходом, чем пожизненное международное преследование.
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