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22.05.2019, 19:30

Зеленский прокомментировал провал своих законопроектов в Раде

Зеленский прокомментировал провал своих законопроектов в Раде - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Комментируя отказ парламента рассматривать его законопроекты о выборах, Зеленский сказал, что "старые политики выбрали старую систему"

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Президент Владимир Зеленский убежден, что украинцы и по старой системе выборов изберут в Верховную Раду "новых политиков". Об этом он написал в Facebook.

Комментируя отказ парламента рассматривать его законопроекты о выборах, Зеленский сказал, что "старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь".

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Зеленский считает, что "они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду".

"Но я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле", - написал он.

Сегодня в Раду внесли президентский законопроект о правках в избирательное законодательство, а также законопроект о внесении изменений в закон о публичных закупках. Парламент не захотел их рассматривать.

Вчера президент сделал ряд назначений на должности советников президента и заместителей главы Администрации президента. Должности получили друзья, бизнес-партнеры, бывшие коллеги по Кварталу 95 и члены избирательного штаба Зеленского.

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Теги: верховная рада, Владимир Зеленский, выборы 2019, мажоритарка
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