Зеленский должен изменить коммуникацию, давить на корысть, а не мораль — польский аналитик

Владимир Зеленский (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Президенту Владимиру Зеленскому необходимо переосмыслить стратегию коммуникации с западными странами. Об этом в комментарии LIGA.net заявил координатор программы Восточной Европы в Польском институте международных отношений Даниэль Шелиговський.

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По его словам, Украине стоит найти новый способ апелляции к западных обществам, которые начинают все больше обращать внимания на свои внутренние проблемы.

"Нравственные аргументы уже не работают во благо Украины так, как это было еще год назад. Напротив, бывает, что дают обратный эффект. Итак, я бы рекомендовал чаще говорить языком корысти", — сказал Шелиговський.

Он отметил, что нужно подчеркивать — помощь Украине стимулирует западных экономики, помогает обновлять военный потенциал, уничтожать технику россиян и минимизировать влияние Китая.

Недавно спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Белый дом надеется на согласование финансирования для Украины в начале января.

6 декабря 2023 года президент США Байден обратился в Конгресс с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине, – и тогда американские военные будут воевать с российскими.

В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.

13 декабря сообщалось, что некоторые американские конгрессмены считали правильным остаться в Вашингтоне после 14 декабря и довести до ума вопрос о дополнительном финансировании для Украины и безопасности границ США, а не "бездумно" уйти на каникулы.

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