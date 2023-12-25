Зеленський має змінити комунікацію, тиснути на користь, а не мораль — польський аналітик

Володимир Зеленський (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Президенту Володимиру Зеленському необхідно переосмислити стратегію комунікації із західними країнами. Про це у коментарі LIGA.net заявив координатор програми Східної Європи у Польському інституті міжнародних відносин Даніель Шеліговський.

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За його словами, Україні варто знайти новий спосіб апеляції до західних громад, які починають усе більше звертати увагу на свої внутрішні проблеми.

"Моральні аргументи вже не працюють на благо України так, як це було ще рік тому. Навпаки, буває, що дають зворотний ефект. Отже, я рекомендував би частіше говорити мовою користі", – сказав Шеліговський.

Він зазначив, що треба наголошувати — допомога Україні стимулює західні економіки, допомагає оновлювати військовий потенціал, знищувати техніку росіян і мінімізувати вплив Китаю.

Нещодавно спікер Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Білий дім сподівається на погодження фінансування для України на початку січня.

6 грудня 2023 року президент США Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він підкреслив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні, – і тоді американські військові воюватимуть з російськими.

У Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.

13 грудня повідомлялося, що деякі американські конгресмени вважали правильним залишитися у Вашингтоні після 14 грудня і довести до пуття питання про додаткове фінансування для України та безпеки кордонів США, а не "бездумно" піти на канікули.

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