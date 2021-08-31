Зеленский едет к Байдену за увеличением помощи и гарантиями безопасности Украине – FT

Во время переговоров с президентом США Джо Байденом президент Владимир Зеленский будет настаивать на значительном увеличении военной помощи и выпуске гарантированных США облигаций, чтобы помочь восстановить инфраструктуру и перезагрузить экономику Украины. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, которые осведомлены с целью визита украинского президента в США.

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"Было бы логично предоставить Украине такой же уровень военной и финансовой поддержки, которую получал Афганистан, поскольку мы жизнеспособное государство, готовое к борьбе и имеющее либерально-демократические ценности", – сказал неназванный советник Зеленского.

По его словам, Вашингтону "пора осознать", что Украине нужны десятки миллиардов долларов помощи, если она хочет пережить российскую угрозу в долгосрочной перспективе.

"Когда Зеленский совершит свой первый визит в Белый дом в среду, он будет отчаянно нуждаться в военной и экономической помощи, чтобы продемонстрировать, что администрация Байдена не оставит его страну, как Афганистан", – подчеркивают журналисты.

Как отмечает источник в Офисе президента, приверженность Соединенных Штатов безопасности Украины "вызывает сомнения".

"Зеленскому нужны заверения, что США не оставят Украину", – говорит он.

По утверждениям другого источника FT, знакомого с повесткой визита Зеленского в Вашингтон, Украина посылает сигнал: "не превращайте нас в Афганистан, не бросайте нас под автобус".

"Думаю, американцы не слушали", – сообщил источник.

9 августа встречу Зеленского и президента США Джо Байдена переносили на 31 августа. Затем ее перенесли на 1 сентября, в ОП говорят, что так сделали, поскольку 31 августа заканчивается американская эвакуация из Афганистана.

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Станислав Стороженко

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