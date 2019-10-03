Зеленский едет в Житомир, будет говорить с Лукашенко

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Завтра, 4 октября, президент Владимир Зеленский вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенко примет участие во втором форуме регионов Украины и Беларуси, который проходит в Житомире. Об этом сообщает Офис президента.

Отмечается, что во время запланированных переговоров глав государств будет обсужден широкий круг актуальных вопросов украинского-белорусского сотрудничества.

В рамках форума планируется подписание ряда двусторонних документов о сотрудничестве между регионами Украины и Беларуси.

начался в Житомирском национальном агроэкологическом университете. Двухдневный форум в Житомире стартовал сегодня , в нем принимают участие делегации из шести областей Беларуси и 22 регионов Украины. Он

15 июля сообщалось , что Лукашенко согласился приехать в Житомир по приглашению Зеленского.

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