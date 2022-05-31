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Зеленский: Если деоккупация будет стоить десятки тысяч жизней, мы будем ждать оружия

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2022, 18:59
Зеленский: Если деоккупация будет стоить десятки тысяч жизней, мы будем ждать оружия - Фото
Владимир Зеленский (скриншот)

Президент Владимир Зеленский заявил, что, если деоккупация временно захваченных территорий будет связана с десятками тысяч жертв, Украина будет ждать соответствующее оружие, чтобы максимально сохранить жизни людей. Об этом он сказал на брифинге по итогам встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

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Зеленский отметил, что на Востоке Украине сложно потому, что не хватает соответствующего оружия.

"Мы не привязываемся к датам деоккупации, мы привязываемся к людям. Если те или иные наши шаги, наши операции, связанные с деоккупацией того или иного региона, будут связаны с десятками тысяч погибших наших людей, то мы будем ждать соответствующего оружия, чтобы сохранить по-максимуму наших людей, именно они деоккупируют территории. Потому что эти территории без живых украинцев для нас, честно говоря, не в приоритете", – сказал президент.

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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский деоккупация
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