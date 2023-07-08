Зеленский и премьер Нидерландов зафиксировали сроки начала учений ВСУ на F-16

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе телефонного разговора 8 июля зафиксировали сроки начала учебной миссии для украинских пилотов на F-16. Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

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Он не уточнил, о каких конкретно датах идет речь.

"Выразил поддержку в непростой политический момент. Поблагодарил за неизменность принципиальной позиции Нидерландов в отношении российского вторжения и за признание Палатой представителей Нидерландов Голодомора геноцидом", – написал Зеленский.

Также обсуждались темы оборонного сотрудничества, подготовки к Глобальному саммиту мира, были скоординированы позиции двух государств накануне саммита НАТО в Вильнюсе.

1 июля Зеленский заявил, что некоторые партнеры затягивают вопросы с тренировкой украинских летчиков на F-16 и с последующей передачей ВСУ авиации, поскольку до сих пор нет даже графиков обучающих миссий.

Кулеба заявил о смещении графика учений украинских летчиков на F-16, из-за чего, вероятно, будет смещена и дата передачи Украине истребителей. Первоначально союзники обещали, что тренировки стартуют в июне 2023-го – в таком случае Украина могла бы получить авиацию в первые месяцы 2024-го.

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