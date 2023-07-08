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Зеленський і прем'єр Нідерландів зафіксували терміни початку навчань ЗСУ на F-16

Этот материал также доступен на русском
08.07.2023, 16:29
Зеленський і прем'єр Нідерландів зафіксували терміни початку навчань ЗСУ на F-16 - Фото
F-16 (Фото - ЕРА)

Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час телефонної розмови 8 липня зафіксували терміни початку навчальної місії для українських пілотів на F-16. Про це Зеленський повідомив у Twitter.

Він не уточнив, про які конкретно дати йде мова.

"Висловив підтримку в непростий політичний момент. Подякував за незмінність принципової позиції Нідерландів щодо російського вторгнення та за визнання Палатою представників Нідерландів Голодомору геноцидом", – написав Зеленський.

Також обговорювались теми оборонної співпраці, підготовки до Глобального саміту миру, були скоординовані позиції двох держав напередодні саміту НАТО у Вільнюсі.

  • 1 липня Зеленський заявив, що деякі партнери затягують питання з тренуванням українських льотчиків на F-16 та з подальшою передачею ЗСУ авіації, оскільки досі немає навіть графіків навчальних місій.
  • Кулеба заявив про зміщення графіка навчань українських льотчиків на F-16, через що, ймовірно, буде зміщено й дату передання Україні винищувачів. Початково союзники обіцяли, що тренування стартують у червні 2023-го – у такому разі Україна могла б отримати авіацію у перші місяці 2024-го.

Читайте також: Британія почне готувати до 20 льотчиків ЗСУ лише у серпні

Оксана Житнюк
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