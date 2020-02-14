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Зеленский и Путин поговорили по телефону. Обсудили договоренности

Зеленский и Путин поговорили по телефону. Обсудили договоренности - Фото
Владимир Зеленский, Владимир Путин (Фото: EPA)
14.02.2020, 15:13

Президенты Владимир Зеленский и Владимир Путин обсудили подготовку к следующей встрече лидеров нормандской четверки

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Согласно сообщению ОП, президенты обсудили выполнение договоренностей, которые были достигнуты во время нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров нормандской четверки. 

Сообщается, что Зеленский и Путин акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также РФ. Также они сошлись на необходимости активизировать работу трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей.

  • 9 декабря 2019 года Париже состоялась первая за три года встреча лидеров стран нормандского формата. Цель встречи – прекращение российско-украинской войны на Донбассе. 
  • На встрече 9 декабря стороны согласовали неотложные меры по стабилизации ситуации на Донбассе: прекращение огня, разведение сил на новых участках, обмен удерживаемыми лицами и новые пункты пропуска через линию разграничения.
  • 29 декабря состоялся обмен по формуле "всех установленных" на "всех установленных" в рамках договоренностей, которые были достигнуты на саммите. 
  • 12 февраля глава ОП Андрей Ермак заявил, что нет никаких договоренностей насчет двусторонней встречи Зеленского с Путиным до нового саммита лидеров нормандского формата.
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Владимир Зеленский владимир путин нормандский саммит
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