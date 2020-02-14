Зеленский и Путин поговорили по телефону. Обсудили договоренности

Владимир Зеленский, Владимир Путин (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Согласно сообщению ОП, президенты обсудили выполнение договоренностей, которые были достигнуты во время нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров нормандской четверки.

Сообщается, что Зеленский и Путин акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также РФ. Также они сошлись на необходимости активизировать работу трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей.