Зеленский и Путин встретятся после нормандского саммита - СМИ

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Двусторонняя встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина запланирована и состоится после саммита в нормандском формате. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на источники, знакомые с графиком президентов.

О том, что Зеленский и Путин проведут встречу после саммита, сообщает также российское агентство Интерфакс со ссылкой на источник из числа организаторов мероприятия.

В официальном графике Зеленского двусторонние переговоры с Путиным не предусмотрены, официального подтверждения того, что она состоится, нет.

Сегодня в Париже состоится встреча лидеров нормандской четверки - Франции, Германии, Украины и РФ.

Вчера в Киеве прошло вече "Красные линии для Зеленского", аналогичные акции состоялись в Харькове, Львове и Запорожье.

Все новости и детали встречи - в хронике LIGA.net.

