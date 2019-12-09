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Зеленский и Путин встретятся после нормандского саммита - СМИ

Зеленский и Путин встретятся после нормандского саммита - СМИ - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
09.12.2019, 10:13

Встреча президентов Украины и России отсутствует в официальном расписании

Двусторонняя встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина запланирована и состоится после саммита в нормандском формате. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на источники, знакомые с графиком президентов.

О том, что Зеленский и Путин проведут встречу после саммита, сообщает также российское агентство Интерфакс со ссылкой на источник из числа организаторов мероприятия.

В официальном графике Зеленского двусторонние переговоры с Путиным не предусмотрены, официального подтверждения того, что она состоится, нет.

Все новости и детали встречи - в хронике LIGA.net.

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Владимир Зеленский владимир путин
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