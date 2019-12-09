Зеленский и Путин встретятся после нормандского саммита - СМИ

Двусторонняя встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина запланирована и состоится после саммита в нормандском формате. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на источники, знакомые с графиком президентов.
О том, что Зеленский и Путин проведут встречу после саммита, сообщает также российское агентство Интерфакс со ссылкой на источник из числа организаторов мероприятия.
В официальном графике Зеленского двусторонние переговоры с Путиным не предусмотрены, официального подтверждения того, что она состоится, нет.