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Зеленский издал указ о разведывательных органах

Зеленский издал указ о разведывательных органах - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
09.08.2019, 13:13

За выполнением порядка проведения осмотра разведывательных органов будет отвечать секретарь СНБО Александр Данилюк

Президент Владимир Зеленский издал указ, который утверждает порядок проведения осмотра разведывательных органов Украины. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Указ №589/2019 издан, как уточнили в Офисе президента, "согласно ч. 4 ст. 27 закона о нацбезопасности Украины".

О чем он конкретно и какие в нем нормы, не разглашается: эта информация обозначена как "для служебного пользования".

Контроль за его выполнением возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка.

  • Еще 16 мая 2019 года пятый президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО об организации планирования в оборонной сфере. Осмотры разведорганов, по нему, возможны с использованием совместной рабочей группы Украина-НАТО и консультативной миссии ЕС.
  • К началу работы новой Рады в СНБО подготовят законопроекты, которые рассекретят процедуры оборонзаказа, а также введут гражданский контроль за СБУ, заявлял Данилюк.
  • Он же анонсировал создание координационного центра по реформам в ОПК.
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разведка нацбезопасность снбо
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