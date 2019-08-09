Зеленский издал указ о разведывательных органах

Президент Владимир Зеленский издал указ, который утверждает порядок проведения осмотра разведывательных органов Украины. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Указ №589/2019 издан, как уточнили в Офисе президента, "согласно ч. 4 ст. 27 закона о нацбезопасности Украины".
О чем он конкретно и какие в нем нормы, не разглашается: эта информация обозначена как "для служебного пользования".
Контроль за его выполнением возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка.