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Зеленский изменил состав конкурсной комиссии для избрания судьи ЕСПЧ

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2021, 13:16
Зеленский изменил состав конкурсной комиссии для избрания судьи ЕСПЧ - Фото
Европейский суд по правам человека (фото: depositphotos.com)

Президент Владимир Зеленский изменил персональный состав конкурсной комиссии по избранию нового судьи Европейского суда по правам человека от Украины. Об этом говорится в указе №550/2021.

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В обновленный состав вошли: 

  1. Василий Репецкий – заведующий кафедрой международного права факультета международных отношений Львовского национального университета имени Ивана Франко;
  2. Ярослав Романюк – судья Верховного суда в отставке, глава ВС в 2013 – 2017 годах;
  3. Наталья Хендель – тренер программы "Права человека" Украинской школы управления;
  4. Ольга Шпакович – профессор кафедры сравнительного и европейского права Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко;
  5. Дмитрий Ягунов – доцент кафедры политологии и государственного управления факультета информационных и прикладных технологий Донецкого национального университета имени Василия Стуса.
СПРАВКА. В ЕСПЧ работают 47 судей – по одному от каждого члена Совета Европы. В апреле 2019-го истек срок полномочий судьи от Украины Анны Юдковской. По правилам СЕ, Украина должна подать в Страсбург три кандидатуры, из которых ПАСЕ выберет одного судью.
  • В июне 2019-го Зеленский подписал указ, призванный решить вопрос отбора судей-кандидатов от Украины в ЕСПЧ. В том же году Окружной административный суд остановил конкурс на отбор судей из-за "грубых нарушений". Таким образом, Украина не может избрать своего судью ЕСПЧ уже третий год. В феврале 2021-го Зеленский заявил о перезапуске конкурса.
  • 27 сентября 2021-го ПАСЕ окончательно отклонила список кандидатов от Украины на должность судьи в ЕСПЧ.

Читайте также: В ЕСПЧ выбрали судью от России по списку Кремля. Ранее отклонили кандидатов от Украины

Владислава Михайленко
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Владимир Зеленский конкурс судьи указ еспч
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