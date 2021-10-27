Зеленский изменил состав конкурсной комиссии для избрания судьи ЕСПЧ

Президент Владимир Зеленский изменил персональный состав конкурсной комиссии по избранию нового судьи Европейского суда по правам человека от Украины. Об этом говорится в указе №550/2021.

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В обновленный состав вошли:

Василий Репецкий – заведующий кафедрой международного права факультета международных отношений Львовского национального университета имени Ивана Франко; Ярослав Романюк – судья Верховного суда в отставке, глава ВС в 2013 – 2017 годах; Наталья Хендель – тренер программы "Права человека" Украинской школы управления; Ольга Шпакович – профессор кафедры сравнительного и европейского права Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко; Дмитрий Ягунов – доцент кафедры политологии и государственного управления факультета информационных и прикладных технологий Донецкого национального университета имени Василия Стуса.

СПРАВКА. В ЕСПЧ работают 47 судей – по одному от каждого члена Совета Европы. В апреле 2019-го истек срок полномочий судьи от Украины Анны Юдковской. По правилам СЕ, Украина должна подать в Страсбург три кандидатуры, из которых ПАСЕ выберет одного судью.

В июне 2019-го Зеленский подписал указ, призванный решить вопрос отбора судей-кандидатов от Украины в ЕСПЧ. В том же году Окружной административный суд остановил конкурс на отбор судей из-за "грубых нарушений". Таким образом, Украина не может избрать своего судью ЕСПЧ уже третий год. В феврале 2021-го Зеленский заявил о перезапуске конкурса.

27 сентября 2021-го ПАСЕ окончательно отклонила список кандидатов от Украины на должность судьи в ЕСПЧ.

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Владислава Михайленко

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