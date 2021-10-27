Зеленский изменил состав конкурсной комиссии для избрания судьи ЕСПЧ
27.10.2021, 13:16
Европейский суд по правам человека (фото: depositphotos.com)
Президент Владимир Зеленский изменил персональный состав конкурсной комиссии по избранию нового судьи Европейского суда по правам человека от Украины. Об этом говорится в указе №550/2021.
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В обновленный состав вошли:
- Василий Репецкий – заведующий кафедрой международного права факультета международных отношений Львовского национального университета имени Ивана Франко;
- Ярослав Романюк – судья Верховного суда в отставке, глава ВС в 2013 – 2017 годах;
- Наталья Хендель – тренер программы "Права человека" Украинской школы управления;
- Ольга Шпакович – профессор кафедры сравнительного и европейского права Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко;
- Дмитрий Ягунов – доцент кафедры политологии и государственного управления факультета информационных и прикладных технологий Донецкого национального университета имени Василия Стуса.
СПРАВКА. В ЕСПЧ работают 47 судей – по одному от каждого члена Совета Европы. В апреле 2019-го истек срок полномочий судьи от Украины Анны Юдковской. По правилам СЕ, Украина должна подать в Страсбург три кандидатуры, из которых ПАСЕ выберет одного судью.
- В июне 2019-го Зеленский подписал указ, призванный решить вопрос отбора судей-кандидатов от Украины в ЕСПЧ. В том же году Окружной административный суд остановил конкурс на отбор судей из-за "грубых нарушений". Таким образом, Украина не может избрать своего судью ЕСПЧ уже третий год. В феврале 2021-го Зеленский заявил о перезапуске конкурса.
- 27 сентября 2021-го ПАСЕ окончательно отклонила список кандидатов от Украины на должность судьи в ЕСПЧ.
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