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Зеленский королю Абдалле: Украина может обеспечить продовольственную безопасность Иордании

13.04.2021, 17:30
Зеленский королю Абдалле: Украина может обеспечить продовольственную безопасность Иордании - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Иордании. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с королем Иордании Абдаллой II ибн Аль-Хусейном.

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"Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Иордании. Мы уже заявляли, что готовы стать гарантом глобальной продовольственной безопасности. Готовы рассмотреть возможность использования именно вашей страны для экспорта отечественных товаров в страны региона", – подчеркнул Зеленский.

Президент заверил Абдаллу II в поддержке его политики по обеспечению стабильности и безопасности Иордании.

Король поблагодарил Зеленского и выразил поддержку Украины на пути к миру на Донбассе.

Стороны подчеркнули важность углубления взаимодействия в торгово-экономической сфере и в противодействии пандемии COVID-19 и ее последствиям.

Зеленский поздравил короля Абдаллу II с началом священного месяца Рамадан и пригласил его на празднование 30-летия независимости Украины. Король ответил, что с нетерпением ждет встречи с президентом.

  • 4 апреля в Иордании произошла попытка госпереворота, задержали около 20 человек. Бывшего наследного принца Иордании Хамзу ибн Хусейна обвинили в попытке мобилизовать вождей племен против правительства.

Читайте также: "Тревожные новости из Иордании". У Зеленского поддержали действующего правителя страны

Наталия Медведева
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Владимир Зеленский иордания Абдалла II ибн Хусейн
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