Зеленский: Люди устали от войны, но мира не требуют. Путин хочет убивать, а не заканчивать

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы устали от войны, но не готовы требовать мира любой ценой. Об этом он сообщил в интервью таблоиду The Sun.

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По его словам, у людей нет желания требовать мира, несмотря на усталость.

"Мы не верим, что ни Путин, ни Россия, мы не верим, что они хотят закончить войну. Они хотят нас убить. И мы хотим справедливости. Поэтому мы не говорим о мире любой ценой", — сказал Зеленский.

Он отметил, что Украине нужен справедливый мир.

"Потому что очень важно, когда мы говорим об усталости, откуда она берется. Трудно ли на поле боя? Да. Но теперь садиться за дипломатический стол с Россией? Нет", — резюмировал глава государства.

9 октября 2023 года глава МИД Кулеба сказал, что будет иметь "неприятный разговор" с теми, кто заговорит с ним о территориальных уступках.

12 октября глава МИД заявил, что России нужно не дать заморозить конфликт, ведь она использует паузу для возобновления сил, и под угрозой новой волны агрессии окажется не только Украина.

8 ноября в Государственном департаменте США заявили, что Вашингтон не подталкивает Киев к каким-либо переговорам с Россией.

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