Зеленський: Люди втомилися від війни, але миру не вимагають. Путін хоче вбивати, а не закінчувати

Президент Володимир Зеленський заявив, що українці втомилися від війни, але не готові вимагати миру за будь-яку ціну. Про це він повідомив в інтерв'ю таблоїду The Sun.

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За його словами, люди не мають бажання вимагати миру, попри втому.

"Ми не віримо, що ні Путін, ні Росія, ми не віримо, що вони хочуть закінчити війну. Вони хочуть нас убити. І ми хочемо справедливості. Тому ми не говоримо про мир за будь-яку ціну", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україні потрібний справедливий мир.

"Бо дуже важливо, коли ми говоримо про втому, звідки вона береться. Чи важко на полі бою? Так. Але тепер сідати за дипломатичний стіл із Росією? Ні", – резюмував глава держави.

9 жовтня 2023 року глава МЗС Кулеба сказав, що матиме "неприємну розмову" з тими, хто заговорить із ним про територіальні поступки.

12 жовтня глава МЗС заявив, що Росії потрібно не дати заморозити конфлікт, адже вона використовує паузу для відновлення сил, і під загрозою нової хвилі агресії опиниться не лише Україна.

8 листопада в Державному департаменті США заявили, що Вашингтон не підштовхує Київ до будь-яких переговорів із Росією.

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