UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский: Мариуполь – это сердце этой войны. Пока оно бьется – мы воюем, мы крепкие

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2022, 12:30
Зеленский: Мариуполь – это сердце этой войны. Пока оно бьется – мы воюем, мы крепкие - Фото
Владимир Зеленский (фото - ОП)

Мариуполь является сердцем широкомасштабной войны с Россией. Украинские защитники сдерживают там большое количество войск РФ, чем усиливают позиции Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Associated Press, которое опубликовала пресс-служба Офиса президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мариуполь – это такое сердце этой войны. Оно бьется – мы воюем, мы крепкие. Если оно перестанет биться – у нас будут более слабые позиции", – сказал он.

Зеленский отметил, что защитники Мариуполя оттянули на себя большое количество врагов. Чем крепче украинские позиции в Мариуполе, тем они будут крепче и на востоке страны в целом, уверен президент.

"Если они (позиции в зоне ООС. – Ред.) будут более крепкими, то и стол переговоров будет для нас более приближенным, и у нас будут преимущества в диалоге с РФ", – сказал он.

Если же ситуация для Украины будет слабой на всех этих направлениях, то она может и не дождаться встречи с РФ, считает президент.

По мнению Зеленского, в таких гипотетических условиях Россия наоборот может попробовать повторно оккупировать освобожденные населенные пункты.

  • Мариуполь почти 1,5 месяца находится в блокаде и под постоянными обстрелами российских войск. Защитники города сдерживают большую группировку, что затрудняет планы оккупантов по окружению зоны ООС.

Читайте также: Осажденный Мариуполь защищают 45 суток. По учебнику такое возможно лишь неделю – Генштаб

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский мариуполь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 