Зеленский: Мариуполь – это сердце этой войны. Пока оно бьется – мы воюем, мы крепкие

Мариуполь является сердцем широкомасштабной войны с Россией. Украинские защитники сдерживают там большое количество войск РФ, чем усиливают позиции Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Associated Press, которое опубликовала пресс-служба Офиса президента.

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"Мариуполь – это такое сердце этой войны. Оно бьется – мы воюем, мы крепкие. Если оно перестанет биться – у нас будут более слабые позиции", – сказал он.

Зеленский отметил, что защитники Мариуполя оттянули на себя большое количество врагов. Чем крепче украинские позиции в Мариуполе, тем они будут крепче и на востоке страны в целом, уверен президент.

"Если они (позиции в зоне ООС. – Ред.) будут более крепкими, то и стол переговоров будет для нас более приближенным, и у нас будут преимущества в диалоге с РФ", – сказал он.

Если же ситуация для Украины будет слабой на всех этих направлениях, то она может и не дождаться встречи с РФ, считает президент.

По мнению Зеленского, в таких гипотетических условиях Россия наоборот может попробовать повторно оккупировать освобожденные населенные пункты.

Мариуполь почти 1,5 месяца находится в блокаде и под постоянными обстрелами российских войск. Защитники города сдерживают большую группировку, что затрудняет планы оккупантов по окружению зоны ООС.

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Марк Сировой

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