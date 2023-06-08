Зеленский: Мои дети в Украине. Конечно, они боятся, но вывозить их было бы несправедливо
08.06.2023, 13:49
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
Президент Владимир Зеленский заявил, что его дети остаются в Украине, так как вывозить их за границу было бы несправедливо. Об этом он сообщил в интервью Bild.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, его 10-летнего сына и других детей могли вывезти из Украины, но он и его супруга Елена Зеленская об этом не думали.
"Несправедливо, если бы наши дети ездили за границу и загорали на пляже, пока другие умирают", — сказал глава государства.
Зеленский заявил, что его семья обеспокоена войной РФ против Украины.
"Конечно, мои дети боятся. Мы любим друг друга, и очень сложно представить, как бы мы жили друг без друга", — резюмировал он.
- 7 июня 2023 года Зеленский заявил, что каждый погибший на временно оккупированной территории из-за наводнения, вызванного подрывом оккупантами Каховской ГЭС, – это приговор международным организациям, призванным оказывать помощь пострадавшим.
- Президент сообщил, что Россия "привела к катастрофе" и максимизирует ущерб от нее на оккупированной части Херсонской области.
- Зеленский ответил, боится ли он умереть и о последствиях: Я думаю, что это будет нехорошо.
Читайте также: Зеленский провел Ставку относительно дальнейших действий на фронте: Готовность – максимальная
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии