UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский: Мои дети в Украине. Конечно, они боятся, но вывозить их было бы несправедливо

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2023, 13:49
Зеленский: Мои дети в Украине. Конечно, они боятся, но вывозить их было бы несправедливо - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что его дети остаются в Украине, так как вывозить их за границу было бы несправедливо. Об этом он сообщил в интервью Bild.

По его словам, его 10-летнего сына и других детей могли вывезти из Украины, но он и его супруга Елена Зеленская об этом не думали. 

"Несправедливо, если бы наши дети ездили за границу и загорали на пляже, пока другие умирают", — сказал глава государства.

Зеленский заявил, что его семья обеспокоена войной РФ против Украины.

"Конечно, мои дети боятся. Мы любим друг друга, и очень сложно представить, как бы мы жили друг без друга", — резюмировал он.

  • 7 июня 2023 года Зеленский заявил, что каждый погибший на временно оккупированной территории из-за наводнения, вызванного подрывом оккупантами Каховской ГЭС, – это приговор международным организациям, призванным оказывать помощь пострадавшим.

Читайте также: Зеленский провел Ставку относительно дальнейших действий на фронте: Готовность – максимальная

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир ЗеленскийвойнадетиЕлена Зеленская
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 