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Зеленський: Мої діти в Україні. Звичайно, вони бояться, але вивозити їх було б несправедливо

Этот материал также доступен на русском
08.06.2023, 13:49
Зеленський: Мої діти в Україні. Звичайно, вони бояться, але вивозити їх було б несправедливо - Фото
Володимир Зеленський (Фото: пресслужба президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що його діти залишаються в Україні, оскільки вивозити їх за кордон було б несправедливо. Про це він повідомив в інтерв'ю Bild.

За його словами, його 10-річного сина та інших дітей могли вивезти з України, але він та його дружина Олена Зеленська про це не думали.

"Несправедливо, якби наші діти їздили за кордон та засмагали на пляжі, поки інші вмирають", — сказав глава держави.

Зеленський заявив, що його родина стурбована війною РФ проти України.

"Звичайно, мої діти бояться. Ми любимо один одного, і дуже складно уявити, як би ми жили один без одного", — резюмував він.

  • 7 червня 2023 року Зеленський заявив, що кожен загиблий на тимчасово окупованій території через повінь, спричинену підривом окупантами Каховської ГЕС, – це вирок міжнародним організаціям, покликаним надавати допомогу постраждалим. 
  • Зеленський відповів, чи боїться він померти та про наслідки: Я думаю, що це буде недобре.

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Дмитро Гриниченко
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