Зеленський: Мої діти в Україні. Звичайно, вони бояться, але вивозити їх було б несправедливо

Президент Володимир Зеленський заявив, що його діти залишаються в Україні, оскільки вивозити їх за кордон було б несправедливо. Про це він повідомив в інтерв'ю Bild.

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За його словами, його 10-річного сина та інших дітей могли вивезти з України, але він та його дружина Олена Зеленська про це не думали.

"Несправедливо, якби наші діти їздили за кордон та засмагали на пляжі, поки інші вмирають", — сказав глава держави.

Зеленський заявив, що його родина стурбована війною РФ проти України.

"Звичайно, мої діти бояться. Ми любимо один одного, і дуже складно уявити, як би ми жили один без одного", — резюмував він.

7 червня 2023 року Зеленський заявив, що кожен загиблий на тимчасово окупованій території через повінь, спричинену підривом окупантами Каховської ГЕС, – це вирок міжнародним організаціям, покликаним надавати допомогу постраждалим.

Президент повідомив, що Росія "спричинила катастрофу" та максимізує шкоду від неї на окупованій частині Херсонщини.

Зеленський відповів, чи боїться він померти та про наслідки: Я думаю, що це буде недобре.

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