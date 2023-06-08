Зеленський: Мої діти в Україні. Звичайно, вони бояться, але вивозити їх було б несправедливо
08.06.2023, 13:49
Володимир Зеленський (Фото: пресслужба президента)
Президент Володимир Зеленський заявив, що його діти залишаються в Україні, оскільки вивозити їх за кордон було б несправедливо. Про це він повідомив в інтерв'ю Bild.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
За його словами, його 10-річного сина та інших дітей могли вивезти з України, але він та його дружина Олена Зеленська про це не думали.
"Несправедливо, якби наші діти їздили за кордон та засмагали на пляжі, поки інші вмирають", — сказав глава держави.
Зеленський заявив, що його родина стурбована війною РФ проти України.
"Звичайно, мої діти бояться. Ми любимо один одного, і дуже складно уявити, як би ми жили один без одного", — резюмував він.
- 7 червня 2023 року Зеленський заявив, що кожен загиблий на тимчасово окупованій території через повінь, спричинену підривом окупантами Каховської ГЕС, – це вирок міжнародним організаціям, покликаним надавати допомогу постраждалим.
- Президент повідомив, що Росія "спричинила катастрофу" та максимізує шкоду від неї на окупованій частині Херсонщини.
- Зеленський відповів, чи боїться він померти та про наслідки: Я думаю, що це буде недобре.
Читайте також: Зеленський провів Ставку щодо подальших дій на фронті: Готовність – максимальна
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ще по темі
Зеленського запитали, чи ЗСУ "демілітаризуватимуть" Бєлгород. Сказав: Це проблема Путіна 06.06.2023Аміакопровід Тольятті – Одеса пошкоджений внаслідок обстрілу з боку Росії – Зеленський 06.06.2023Зеленський про реакцію світу на підрив Каховської ГЕС: Це лише катастрофа України. Таке життя 06.06.2023
Останні новини
Коментарі