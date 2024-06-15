Зеленский на полях саммита встретился с президентами Грузии и Чили - видео

Саммит мира в Швейцарии начался 15 июня в швейцарском городе Бюргеншток

Владимир Зеленский и Саломе Зурабишвили (Фото: ЕРА/ALESSANDRO DELLA VALLE)

Президент Владимир Зеленский на полях Саммита мира в Швейцарии встретился с Саломе Зурабишвили и Габриэлем Боричем - коллегами из Грузии и Чили.

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В ходе встречи с грузинской лидером было обсуждено двустороннее сотрудничество и вызовы безопасности для обеих стран.

"Спасибо за ваше участие в саммите, это очень важно для нас. Мы вместе. Спасибо за поддержку и выражаю лучшие пожелания вашей стране, вашему обществу. Я уверен, что настанет тот день, когда Украина и Грузия будут в Евросоюзе – вместе и навсегда" , – заявил Зеленский.

С Боричем обсуждались ожидания от Саммита мира и дальнейшие шаги по реализации Формулы мира.

"Для нас очень важно поддерживать Украину, ее территориальную целостность. Мы здесь, мы продолжим прочно поддерживать вашу позицию", – сказал президент Чили.

От Саммита мира в Швейцарии Украина хочет получить коммюнике, где речь пойдет о трех главных пунктах: энергетической безопасности, включая ядерную, свободное судоходство и серьезный шаг к обмену пленными.

Украина готова представить России мирный план, это может произойти во время второго саммита мира. Об этом заявил руководитель ОП Андрей Ермак.

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