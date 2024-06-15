Зеленський на полях саміту зустрівся з президентами Грузії та Чилі - відео

Саміт миру у Швейцарії розпочався 15 червня у швейцарському місті Бюргеншток

Володимир Зеленський та Саломе Зурабішвілі (Фото: ЕРА/ALESSANDRO DELLA VALLE)

Президент Володимир Зеленський на полях Саміту миру у Швейцарії зустрівся з Саломе Зурабішвілі та Габріелем Боричем - колегами із Грузії та Чилі.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Під час зустрічі з грузинською лідеркою було обговорено двосторонню співпрацю та безпекові виклики для обох країн.

"Дякую за вашу участь у саміті, це дуже важливо для нас. Ми разом. Дякую за підтримку та висловлюю найкращі побажання вашій країні, вашому суспільству. Я впевнений, що настане той день, коли Україна та Грузія будуть у Євросоюзі – разом і назавжди", - заявив Зеленський.

З Боричем обговорювались очікування від Саміту миру та подальші кроки з реалізації Формули миру.

"Для нас дуже важливо підтримувати Україну, її територіальну цілісність. Ми тут, ми продовжимо міцно підтримувати вашу позицію", - сказав президент Чилі.

Від Саміту миру у Швейцарії Україна хоче отримати комюніке, де йтиметься про три головні пункти: енергетичну безпеку, включно з ядерною, вільне судноплавство і серйозний крок до обміну полоненими.

Україна готова представити Росії мирний план, це може статися під час другого Саміту миру. Про це заявив керівник ОП Андрій Єрмак.

Читайте також: Президент Колумбії в останній момент скасував участь у Саміті миру